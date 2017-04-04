Akhisar Belediyespor Okan Buruk’la çıktığı ilk sınavda şampiyonluk adaylarından Başakşehir’i mağlup etmişti. Okan Buruk’la çıktığı ilk sınavda şampiyonluk adaylarından Başakşehir’i mağlup eden Akhisar, güçlü rakibini bugün de Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak zorlu 90 dakikayı Ümit Öztürk yönetecek. İlk maçtan 1-1’lik skorla dönen Akhisar, her türlü galibiyet ve golsüz beraberlikte yarı finale çıkacak. Akhisar’da sakatlanan kaptan Custodio’nun rövanşta forma giyemeyeceği bildirildi. Başakşehir’de ise cezası biten Emre forma giyebilecek.
Kupada ilk maç bu akşam
Akhisar Belediyespor Okan Buruk’la çıktığı ilk sınavda şampiyonluk adaylarından Başakşehir’i mağlup etmişti
Akhisar Belediyespor Okan Buruk’la çıktığı ilk sınavda şampiyonluk adaylarından Başakşehir’i mağlup etmişti. Okan Buruk’la çıktığı ilk sınavda şampiyonluk adaylarından Başakşehir’i mağlup eden Akhisar, güçlü rakibini bugün de Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak zorlu 90 dakikayı Ümit Öztürk yönetecek. İlk maçtan 1-1’lik skorla dönen Akhisar, her türlü galibiyet ve golsüz beraberlikte yarı finale çıkacak. Akhisar’da sakatlanan kaptan Custodio’nun rövanşta forma giyemeyeceği bildirildi. Başakşehir’de ise cezası biten Emre forma giyebilecek.