Kupada yarı final gecesi

Ziraat Türkiye kupası'nda yarı final maçları bu akşam oynanacak.Başakşehir evinde Fenerbahçe'yi konuk ederken,Kasımpaşa'da aynı saatlerde Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
Maçlar saat 20.45’te başlayacak ve ATV’den naklen ekranlara gelecek.Fenerbahçe -Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan Kasımpaşa,Atiker Konyaspor maçının hakemi Bülent Öztürk . Derbide Galatasaray'ı mağlup eden sarılacivertliler, Medipol Başakşehir karşısında da avantajlı skor alarak final için önemli bir adım atmak istiyor. Yarı final rövanş maçları ise 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.