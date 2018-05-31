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Lampard, Derby County'yi çalıştıracak

Eski yıldız futbolcu Frank Lampard, İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin teknik direktörü oldu.

Lampard, Derby County'yi çalıştıracak

Eski yıldız futbolcu Frank Lampard, İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin teknik direktörü oldu.

31 Mayıs 2018 Perşembe 16:31
Lampard, Derby County'yi çalıştıracak

ANKARA (AA) - İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, eski yıldız İngiliz futbolcu Frank Lampard'ı teknik direktörlük koltuğuna getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Lampard ile teknik direktörlük konusunda 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayacak Lampard, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Derby County'i yeniden Premier Lig'e yükseltmek ve altyapısından yeni yetenekler çıkarmak için gereken çalışmalara başlayacağını söyledi.

Chelsea formasını giydiği 13 sezonda birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 3 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası kaldıran Lampard, milli takımda ise 106 maçta forma giymişti.

Muhabir: Doğa Kırmızoğlu

Son Güncelleme: 01.06.2018 04:45
Anahtar Kelimeler:
Spor
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