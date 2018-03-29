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LeBron James Jordan'ı yakaladı

NBA'de Cleveland Cavaliers'ın, Charlotte Hornets'ı 118-105 yendiği maçta 41 sayı üreterek galibiyetin mimarı olan LeBron James, 866 maç üst üste çift haneli sayılara ulaşarak efsane basketbolcu Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.

LeBron James Jordan'ı yakaladı

NBA'de Cleveland Cavaliers'ın, Charlotte Hornets'ı 118-105 yendiği maçta 41 sayı üreterek galibiyetin mimarı olan LeBron James, 866 maç üst üste çift haneli sayılara ulaşarak efsane basketbolcu Michael Jordan'ın rekoruna ortak oldu.

29 Mart 2018 Perşembe 10:45
LeBron James Jordan'ı yakaladı

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 118-105 mağlup ettiği maçta LeBron James 41 sayı atarak 866 maç üst üste çift haneli sayılara ulaştı ve Michael Jordan'ın rekorunu yakaladı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 118-105 yendi.

Cavaliers'ta LeBron James 41 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 6 dakika süre alıp 3 sayı ürettiği Cavaliers'ta JR Smith 19 ve Jeff Green 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Ev sahibinde ise Kemba Walker 21, Dwight Howard 19, Frank Kaminsky'nin 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu maçta 41 sayı üreten LeBron James, böylece 866 maç üst üste çift haneli sayılara ulaşarak efsane basketbolcu Michael Jordan'a ait olan rekora ortak oldu.

76ers, kazanmaya alıştı

Doğu Konferansı maçında Philadelphia 76ers konuk ettiği New York Knicks'i 118-101 yenerek 2003'ten beri ilk kez üst üste 8. galibiyetini aldı.

76ers'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 25 dakika süre alıp 4 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistle oynarken, Dario Saric 26 sayı, 14 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla maça damga vurdu.

Knicks'te Michael Beasley 22 ile Emmanuel Mudiay 22'şer ve Trey Burke 18 sayı üretmesine rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Öte yandan, Minnesota Timberwolves sahasında Atlanta Hawks'ı 126-114 yenerken, ev sahibinde Karl Anthony-Towns ürettiği 56 sayıyla kulüp rekoru kırdı.

Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 126-114

Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 105-118

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 104-111

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 118-101

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 108-103

Utah Jazz-Boston Celtics: 94-97

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 99-111

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 103-93

Muhabir: Serhat Bağbars

Son Güncelleme: 29.03.2018 10:32
Anahtar Kelimeler:
SporNBAMichael JordanLeBron JamesCleveland CavaliersCharlotte HornetsBasketbol
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