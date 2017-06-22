﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Haziran 2017 Perşembe 12:30

Lens Fenerbahçe ile anlaştı

Sarı-lacivertli yönetim Beşiktaş ve Galatasaray’ın da gündeminde olan Hollandalı oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Lens Fenerbahçe ile anlaştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Lens Fenerbahçe ile anlaştı
    İngiliz ekibi Sunderland küme düşünce serbest kalma bedeli 6.5 milyon euroya gerileyen Lens’in bonservisi için sarı-lacivertliler son teklifini Sunderland’e iletti ve beklemeye geçti. Sarı-lacivertli yönetim Beşiktaş ve Galatasaray’ın da gündeminde olan Hollandalı oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İki taraf arasında yapılan son görüşmenin bir hayli olumlu geçtiği ve Lend’İn sarı-lacivertli ekip ile sözleşme imzalamaya yeşil ışık yaktığı bildirildi.
   Hollandalı futbolcunun istediği ücret ile yönetimin önerdiği arasında çok büyük bir fark kalmadığı vurgulandı. Geçen sezon takımın en önemli ismi olan 29 yaşındaki futbolcunun transfer, artık kulüplerin anlaşmasına bağlı…Bonservisi Sunderland’de olan Lens’in kulübü Premier Lig’de küme düşmüştü. Sözleşmesindeki madde gereği Hollandalı futbolcunun serbest kalma bedeli de 6.5 milyon euro oldu. Sarı-lacivertli yönetim Lens için son teklifi sundu, İngiliz ekibinden gelecek olan cevaba göre transferi netleşecek.
   Fenerbahçe’de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Hollandalı futbolcu artık iki kulübün bir an önce anlaşmasını bekliyor. Lens ile söz keserek elini güçlendiren yönetim de en kısa sürede bu transfere nokta koymak istediği, tecrübeli oyuncunun kamp çalışmalarına katılmasının planlandığı bildirildi.(Milliyet)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
LensFenerbahçe
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devler Ligi'nin ilk 30 sıralamasında tek Türk takımı var Devler Ligi'nin ilk 30 sıralamasında tek Türk...
Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe kombine rekoru kırdı Fenerbahçe kombine rekoru kırdı
Menez Antalyaspor'da imzayı attı Menez Antalyaspor'da imzayı attı
Basketbol Lig'inin adı değişti Basketbol Lig'inin adı değişti
Fenerbahçe'nin hazırlık maç programı belli oldu Fenerbahçe'nin hazırlık maç programı belli...
Yukarı Çık

Devler Ligi'nin ilk 30 sıralamasında tek...
 UEFA resmi internet sitesinden yayınladığı listeye göre ilk 30 takım içinde Türk takımı olarak sadece...

Haberi Oku