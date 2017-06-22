Lens Fenerbahçe ile anlaştı

İngiliz ekibi Sunderland küme düşünce serbest kalma bedeli 6.5 milyon euroya gerileyen Lens’in bonservisi için sarı-lacivertliler son teklifini Sunderland’e iletti ve beklemeye geçti. Sarı-lacivertli yönetim Beşiktaş ve Galatasaray’ın da gündeminde olan Hollandalı oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı. İki taraf arasında yapılan son görüşmenin bir hayli olumlu geçtiği ve Lend’İn sarı-lacivertli ekip ile sözleşme imzalamaya yeşil ışık yaktığı bildirildi.Hollandalı futbolcunun istediği ücret ile yönetimin önerdiği arasında çok büyük bir fark kalmadığı vurgulandı. Geçen sezon takımın en önemli ismi olan 29 yaşındaki futbolcunun transfer, artık kulüplerin anlaşmasına bağlı…Bonservisi Sunderland’de olan Lens’in kulübü Premier Lig’de küme düşmüştü. Sözleşmesindeki madde gereği Hollandalı futbolcunun serbest kalma bedeli de 6.5 milyon euro oldu. Sarı-lacivertli yönetim Lens için son teklifi sundu, İngiliz ekibinden gelecek olan cevaba göre transferi netleşecek.Fenerbahçe’de mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Hollandalı futbolcu artık iki kulübün bir an önce anlaşmasını bekliyor. Lens ile söz keserek elini güçlendiren yönetim de en kısa sürede bu transfere nokta koymak istediği, tecrübeli oyuncunun kamp çalışmalarına katılmasının planlandığı bildirildi.(Milliyet)