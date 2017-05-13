Lens resti çekti

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Jeremain Lens Sunderland yönetimine resti çekti.Fenerbahçe’de kalmak istediğini ve burada kendisini rahat hissettiğini belirten Lens kulübü Sunderland ile gemileri
yaktı.
Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens, bonservisi için 6 milyon Euro isteyen Sunderland yönetimine rest çekti. Dönmek istemediğini bir kez daha vurgulayan ve “Kendimi buraya ait hissediyorum” diyen Hollandalı yıldız, İngiliz kulübüne, sarı-lacivertli formayı giymek istediğini söyledi. Premier Lig'den düşen Sunderland ise maaş yükünden kurtulmak için tecrübeli futbolcuyu satmayı planlıyor.