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Lider Başakşehir kayıpsız devam ediyor

 Lider M.Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada A.Konyaspor'u 2-0'la geçti.

Lider Başakşehir kayıpsız devam ediyor

 Lider M.Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada A.Konyaspor'u 2-0'la geçti.

07 Nisan 2019 Pazar 20:41
Lider Başakşehir kayıpsız devam ediyor

Lider Başakşehir kayıpsız devam ediyor

   Lider M.Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada A.Konyaspor'u 2-0'la geçti.Geçen hafta Kayseri deplasmanında inanılmaz bir şut istatistiği yakalamasına rağmen beraberliği 90+7'de kurtaran Medipol Başakşehir, sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı korumayı başardı. 

   Karşılaşmaya kontrolü ele alarak başlayan Medipol Başakşehir oyunun hakimiydi.  18. dakikada son çizgiye inen Visca'nın yerden altıpas önüne çevirdiği topa Elia dönerek vurdu ve topu ağlara gönderdi. Ancak golün ardından yapılan VAR incelemesinde, Mossoro'nun pası verdiği sırada Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. 
   Ev sahibi ekip iyi başladığı 2. yarının başında golü de buldu. Robinho'nun çevirdiği top boşta kaldı, uzaklaştırmaya çalışan Ali Turan da geç kalınca arar giren Mossoro takımını öne geçiren isim oldu. Golden sonra oyun tamamen Başakşehir'in istediği hale geldi. 68. dakikada da sezonun yıldızı Visca çaprazdan çok sert bir şutla farkı ikiye çıkardı. Boşnak yıldız böylece ligdeki 11. golüne imza attı. Visca'nın asist sayısı da 12. 

   Kalan bölümde Konya umutlanacak golü bulamadı ve mücadele 2-0 sona erdi. Böylece puanının 61'e çıkarak Medipol Başakşehir, Galatasaray'la arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Konuk takım ise 35 puanda.  

HAKEM: Serkan Çınar

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Elia, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Amir, Fofana, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

(Beinsports)

Anahtar Kelimeler:
M.BaşakşehirA.Konyaspor
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