Lider kayıpsız, karakartal ağır yaralı

Spor Toto Süper Lig 15.hafta maçında Başakşehir zorlu rakibi Trabzonspor’u yenerek haftayı kayıpsız atlattı.Puanını 35’e çıkaran lider Başakşehir’in golü 63.cü dakikada Edin Visca’dan geldi.Başakşehir namağlup ünvanını korudu.
Spor Toto Süper Lig 15.haftanın bir diğer maçında Beşiktaş öne geçtiği karşılaşmayı 2-1 kaybederek namağlup unvanını yitirdi ve ağır yara aldı.Beşiktaş Cenk Tosun ile ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı karşılaşmada 47.ci dakikada Tünay Torun,50.ci dakikada Gökhan Gönül’ün kendi kalesine attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kaybetti.Bu sonuçla Beşiktaş 32 puanda kalarak liderle arasındaki puan farkı 3’e çıkarken Kasımpaşa punanını 18’e yükseltti.