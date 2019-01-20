Lider kazanmaya devam ediyor

Medipol Başakşehir Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 yenerek yoluna devam etti.Maça hızlı başlayan Trabzonspor ilk 20 dakikada Medipol Başakşehir'i adeta bunalttı. Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında Lider Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele düzeyi oldukça yüksek olan maçta kazanan İstanbul ekibi oldu. Başakşehir zorlu mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırarak zirve yarışında yoluna kayıp vermeden devam etti.

TRABZONSPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Medical Park Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Halil Umut Meler

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Abdülkadir, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

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