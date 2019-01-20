Lider kazanmaya devam ediyor
Medipol Başakşehir Trabzonspor'u deplasmanda 4-2 yenerek yoluna devam etti.Maça hızlı başlayan Trabzonspor ilk 20 dakikada Medipol Başakşehir'i adeta bunalttı. Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın en önemli maçında Trabzonspor sahasında Lider Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadele düzeyi oldukça yüksek olan maçta kazanan İstanbul ekibi oldu. Başakşehir zorlu mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdırarak zirve yarışında yoluna kayıp vermeden devam etti.
TRABZONSPOR – MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
STAT: Medical Park Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Halil Umut Meler
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Abdülkadir, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Visca, Mossoro, Arda Turan, Robinho
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
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