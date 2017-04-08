Lider Trabzon deplasmanında
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 27. hafta mücadelesinde bu akşam Trabzonspor’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar’da bütün planlar 3 puan üzerine yapıldı. Lyon’la oynayacakları kritik UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde moral peşinde olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularını deplasmandaki lig karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırladı. Dünkü idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayarak uyarıda bulunan 64 yaşındaki çalıştırıcı, “UEFA’da ve Süper Lig’de başarıyla ilerliyoruz. Eksiklerimiz yok mu var. Ama hatalarımızı asgariye indirmeliyiz. Trabzonspor karşısında bu kez işimiz çok zor. Amacımız, galibiyete ek olarak güzel futbol ortaya koyup bol gol atmak. Bunu her iki takım da istiyor” ifadelerini kullandı.
Muhtemel 11'ler;
Trabzonspor: Onur Mas Durica Uğur Pereira Onazi Okay Castillo Olcay Yusuf Yazıcı Rodallega
Beşiktaş:Fabri,Gökhan Gönül,Marcelo,Tosiç,Adriano,Quaresma,Atiba,Oğuzhan,Talisca,Babel,Aboubakar
Günün diğer karşılaşmaslarında ise
Saat 15.30'da Gençlerbirliği Antalyaspor'u ağırlayacak.Aaat 16.00'da Gaziantepspor,Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşıyor.