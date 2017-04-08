﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Nisan 2017 Cumartesi 08:36

Lider Trabzon deplasmanında

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta mücadelesinde bu akşam Trabzonspor’a konuk olacak

Lider Trabzon deplasmanında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Lider Trabzon deplasmanında
   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  27. hafta mücadelesinde bu akşam Trabzonspor’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar’da bütün planlar 3 puan üzerine yapıldı. Lyon’la oynayacakları kritik UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde moral peşinde olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularını deplasmandaki lig karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırladı. Dünkü idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayarak uyarıda bulunan 64 yaşındaki çalıştırıcı, “UEFA’da ve Süper Lig’de başarıyla ilerliyoruz. Eksiklerimiz yok mu var. Ama hatalarımızı asgariye indirmeliyiz. Trabzonspor karşısında bu kez işimiz çok zor. Amacımız, galibiyete ek olarak güzel futbol ortaya koyup bol gol atmak. Bunu her iki takım da istiyor” ifadelerini kullandı.
Muhtemel 11'ler;
Trabzonspor: Onur Mas Durica Uğur Pereira Onazi Okay Castillo Olcay Yusuf Yazıcı Rodallega
Beşiktaş:Fabri,Gökhan Gönül,Marcelo,Tosiç,Adriano,Quaresma,Atiba,Oğuzhan,Talisca,Babel,Aboubakar
 

Günün diğer karşılaşmaslarında ise
Saat 15.30'da Gençlerbirliği Antalyaspor'u ağırlayacak.Aaat 16.00'da Gaziantepspor,Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
TrabzonsporBeşiktaş
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursaspor 3-Karabükspor 0 Bursaspor 3-Karabükspor 0
Konyaspor 3-Sivasspor 2 Konyaspor 3-Sivasspor 2
Fenerbahçe 3-Kayserispor 0 Fenerbahçe 3-Kayserispor 0
Akhisar Belediyespor 0-Başakşehir 2 Akhisar Belediyespor 0-Başakşehir 2
Kupada ilk maç bu akşam Kupada ilk maç bu akşam
Galatasaray 4-Adanaspor 0 Galatasaray 4-Adanaspor 0
Yukarı Çık

Bursaspor 3-Karabükspor 0
  Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu haftanın açılış maçında  Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u...

Haberi Oku