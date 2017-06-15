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15 Haziran 2017 Perşembe 13:19

Lig'den çekildiler

Spor Toto Basketbol Lig’ine geçtiğimiz sezon gelen ve sadece 1 sene tutunabilen Best Balıkesir Lig’den çekilme kararı aldı.

Lig'den çekildiler
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Lig'den çekildiler
  Spor Toto Basketbol Lig’ine geçtiğimiz sezon gelen ve sadece 1 sene tutunabilen Best Balıkesir Lig’den çekilme kararı aldı. Best Balıkesir, yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi’ne (TBL) de katılmama kararı aldı.
Balıesir’de  2004 yılında aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Başkan Gafur Çoymak yönetiminde kurulan ve 5 yıl TBL’de mücadele ettikten sonra 2015-16 sezonunda Süper Lig’e çıkmayı başaran Balıkesir temsilcisinin küme düşmesinin ardından yarışmacı haklarını devretmek istediği açıklandı. Best Balıkesir, devrin gerçekleşmemesi halinde ise yeni sezonda lige katılmayacak.
Kararı üst yönetimin aldığını söyleyen Gafur Çoymak, kendilerine karara saygı duymak düştüğünü belirtti. Balıkesir’den bu sezon Karesispor, Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselmeyi başarmıştı. Ligdeki Ege temsilcilerinden Gelişim Koleji de yeni sezon öncesi haklarını devretmeye çalışıyor. Bahçeşehir Koleji’yle yaptığı anlaşma iptal olan Gelişim, yarışmacı haklarını devredemezse şubeyi kapatacak.
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Spor Toto Basketbol Lig
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