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25 Aralık 2016 Pazar 18:09

Lig'in ilk yarısının kralı Başakşehir

  Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun bu sene süpriz takımı Başakşehir Lig maratonunun ilk yarısını namağlup olarak lider kapattı.

Lig'in ilk yarısının kralı Başakşehir
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Lig'in ilk yarısının kralı Başakşehir
   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun bu sene süpriz takımı Başakşehir Lig maratonunun ilk yarısını namağlup olarak lider kapattı.Son oynadığı maçta deplasmanda Adanaspor ile 1-1- berabere kalan Başakşehir puanını 36 yaptı.Maçın gollerini 44.dakikada Attamah Başakşehir’i 1-0 öne geçirdi.52.dakikada Adanaspor adına Magaye skora eşitlik getirdi.Ve karşlaşma bu sonuçla 1-1 berabere bitti.Oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 beraberlik alan Başakşehir’i dün akşam Gaziantepspor’u 1-0 yenen Beşiktaş 35 puanla izledi.


    Beşiktaş 1 Gaziantepspor 0  
 Beşiktaş evinde oynadığı Gaziantepspor maçının tek golünü 41. dakikada Aboubakar attı.Beşiktaş adına 79. dakikada kazanılan  penaltıyı atışını Oğuzhan gole çeviremeyince maç 1-0 Beşiktaş’ın lehine sonuçlandı.


   Galatasaray 5 Alanyaspor 1 
   Bu akşam oynanan karşılaşmada Galatasaray Alanyaspor’u 5-1 yenerek Spor Toto Süper Lig maratonunun ilk yarısını 33 puanla kapatarak liderle arasındaki puan farkını 3’e indirdi.Galatasaray’ın gollerini De Jong (dk.30)Gassama (dk 45 kendi kalesine),Sneijder (dk.51),Eren (dk.55),Jouse (dk.80) attılar.Alanyaspor’un tek golünün 39.dk.Sajad kaydetti.
    

Gözler Trabzonspor Fenerbahçe Karşılaşmasında
   Spor Toto Süper Lig 16 hafta ve ilk yarısı  yarın Trabzonspor,Fenerbahçe ile oynanacak maç ile tamamlanıyor.Trabzospor Avni Aker Stad’ının aynı zamanda kapanış maçı olacak bu mücadele Lig yarışından kopmama savaşı veren iki güçlü rakibin mücedelesine sahne olacak.
   
 
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Anahtar Kelimeler
BaşakşehirBeşiktaşGalatasarayFenerbahçeTrabzonsporSpor Toto Süper Lig 16.Hafta
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