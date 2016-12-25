Lig'in ilk yarısının lideri Başakşehir
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun bu sene süpriz takımı Başakşehir Lig maratonunun ilk yarısını namağlup olarak lider kapattı. Medipol Başakşehir oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet,6 beraberlik alarak 36 puanla ilk yarıyı lider tamamladı.Başakşehir'i oynadığı 16 maçta 10 galibiyet,5 beraberlik ve 1 yenilgi 35 puanla Beşiktaş takip etti.Galatasaray 16 maçta 10 galibiyet,3 beraberlik,3 mağlubiyet ve 33 puanla 3.cü olurken,Fenerbahçe 16 maçta 9 galibiyet,4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 31 puanla 4.cü oldu.
Sport Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu ilk 16 haftasında en çok gol atan 34 golle Fenerbahçe olurken,en çok gol yiyen takım 31 golle Aytemiz Alanyaspor oldu.En fazla mağlup olan takım 11 mağlubiyetle Gaziantepspor olurken,en çok berabere kalan takım 8 beraberlikle Osmanlıspor oldu.