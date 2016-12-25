Lig'in ilk yarısının lideri Başakşehir

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nun bu sene süpriz takımıLig maratonunun ilk yarısını namağlup olarak lider kapattı.oynadığı 16 karşılaşmada 10 galibiyet,6 beraberlik alarak 36 puanla ilk yarıyı lider tamamladı.'i oynadığı 16 maçta 10 galibiyet,5 beraberlik ve 1 yenilgi 35 puanlatakip etti16 maçta 10 galibiyet,3 beraberlik,3 mağlubiyet ve 33 puanla 3.cü olurken,16 maçta 9 galibiyet,4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 31 puanla 4.cü oldu.Sport Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu ilk 16 haftasında en çok gol atan 34 golleolurken,en çok gol yiyen takım 31 golleoldu.En fazla mağlup olan takım 11 mağlubiyetleolurken,en çok berabere kalan takım 8 beraberlikleoldu.