Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115333
ALTIN
158.995
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1285
EURO
4.5472
Flaş Haber
Asgari ücret belli oldu
Kapat
'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'
'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'
Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu
Ligde 18 ve 19. hafta...
Celtics, 26 sayı geriden gelip kazandı
Celtics, 26 sayı geriden gelip...
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi PFDK'ya...
Oğul Cavcav'dan 'paraları yedi' iddialarına yanıt
Oğul Cavcav'dan 'paraları yedi' iddialarına...

Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu

Süper Lig'de 18 ve 19. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu

Süper Lig'de 18 ve 19. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

29 Aralık 2017 Cuma 18:21
Ligde 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 18 ve 19. hafta müsabakalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18 ve 19. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

18. hafta

19 Ocak Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20 Ocak Cumartesi:

14.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

19.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

21 Ocak Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)

14.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.30 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19. hafta

26 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

27 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.30 Göztepe-Kayserispor (Bornova)

19.30 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom)

28 Ocak Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

29 Ocak Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

Son Güncelleme: 29.12.2017 15:47
Anahtar Kelimeler:
TFFSüper LiğSporFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da başkan adayları listelerini Divan Kurulu Başkanlığına sundu
Galatasaray'da başkan adayları listelerini Divan Kurulu Başkanlığına sundu
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi PFDK'ya sevk edildi
Celtics, 26 sayı geriden gelip kazandı
Celtics, 26 sayı geriden gelip kazandı
'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'
'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'
Süper Lig'in yenileri çok farklı
Süper Lig'in yenileri çok farklı
Oğul Cavcav'dan 'paraları yedi' iddialarına yanıt
Oğul Cavcav'dan 'paraları yedi' iddialarına yanıt
Ronaldo 300 milyonu aştı
Ronaldo 300 milyonu aştı
Fenerbahçe Doğuş 6. mağlubiyeti aldı
Fenerbahçe Doğuş 6. mağlubiyeti aldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim