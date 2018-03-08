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Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

08 Mart 2018 Perşembe 15:27
Ligde 25. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

10 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Barış Şimşek

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

11 Mart Pazar:

13.30 Göztepe-Antalyaspor: Fırat Aydınus

13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

12 Mart Pazartesi:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

Muhabir: Ercan Çakar

Anahtar Kelimeler:
FutbolHakemSporSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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