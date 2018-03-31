Liverpool, Salah ile güldü

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan 32. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 yendi.
Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Crystal Palace, sezonu ilk dört takım arasında bitirmek isteyen Liverpool'u Selhurst Park'ta ağırladı.
İkinci yarının hemen başında Sadio Mane ile beraberliği yakalayan Liverpool, sezonun formda ismi Mısırlı Muhammed Salah'ın 84. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Liverpool, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkarırken, Crystal Palace 30 puanda kaldı.
Muhabir: Yunus Kaymaz