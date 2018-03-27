Ljubisa Tumbakovic: Türk Milli Takımı'nın büyük bir geleceği var

PODGORİCA (AA- )Karadağ A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, maçın arından Podgorica Şehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye maçının ilerleyen dönemde hangi oyuncuları milli takıma alabileceğini görmek için iyi bir test olduğunu belirtti.

Türkiye'ye karşı forma şansı bulan futbolcuların kısmen başarılı olduğunu aktaran Tumbakovic, Karadağlı futbolcuların maçın başında dağınık olduklarını ancak ilerleyen bölümde ayağa kalkmayı başardıklarını söyledi.

Karadağlı futbolcular arasında bir şeyler ortaya koymak adına olumlu bir enerji olduğunu vurgulayan Tumbakovic, "Türkiye büyük bir ülke ve ciddi bir futbol ligine, iyi bir milli takıma sahip." ifadesini kullandı.

Tumbakovic, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu ile ilgili de "Lucescu iyi işler başarıyor ve geleceğe dönük büyük adımlar atıyor. Türk Milli Takımı'nın büyük bir geleceği var." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Kayhan Gül