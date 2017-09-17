Londra derbisi golsüz bitti

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 5. haftasındaki Chelsea-Arsenal karşılaşması 0-0 sonuçlandı.
Londra ekiplerini karşı karşıya getiren 5. hafta mücadelesinde, son şampiyon Chelsea, Arsenal'i ağırladı. Chelseali David Luiz'in 87. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta gol sesi çıkmadı.
Ligin 5. haftasına gol averajıyla lider giren Manchester United, Everton'ı konuk etti. Valencia'nın 4. dakikada attığı golle öne geçen United, Mkhitaryan'ın 83, Lukaku'nun 89 ve Martial'ın 90+2'nci dakikadaki golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Puanını 13'e çıkaran Manchester United, kendisi gibi namağlup Manchester City ile zirveyi paylaştı.