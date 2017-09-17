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Londra derbisi golsüz bitti

İngiltere ligindeki derbi maçta Chelsea ile Arsenal 0-0 berabere kaldı. Everton'ı 4-0 yenen Manchester United, Manchester City ile zirveyi paylaştı.

Londra derbisi golsüz bitti

İngiltere ligindeki derbi maçta Chelsea ile Arsenal 0-0 berabere kaldı. Everton'ı 4-0 yenen Manchester United, Manchester City ile zirveyi paylaştı.

17 Eylül 2017 Pazar 22:33
Londra derbisi golsüz bitti

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 5. haftasındaki Chelsea-Arsenal karşılaşması 0-0 sonuçlandı.

Londra ekiplerini karşı karşıya getiren 5. hafta mücadelesinde, son şampiyon Chelsea, Arsenal'i ağırladı. Chelseali David Luiz'in 87. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta gol sesi çıkmadı.

Böylece Arsenal, Stamford Bridge Stadı'ndaki 5 maçlık yenilgi serisini noktaladı. Puanını 10'a yükselten Chelsea, 3'üncü, 7 puanlı Arsenal ise 12. sırada yer aldı.

Manchester United, Everton'ı 4 golle geçti

Ligin 5. haftasına gol averajıyla lider giren Manchester United, Everton'ı konuk etti. Valencia'nın 4. dakikada attığı golle öne geçen United, Mkhitaryan'ın 83, Lukaku'nun 89 ve Martial'ın 90+2'nci dakikadaki golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Puanını 13'e çıkaran Manchester United, kendisi gibi namağlup Manchester City ile zirveyi paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
ArsenalChelseaFutbolİngiltere Premier LigManchester United
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