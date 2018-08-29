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Loris Karius resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Futbol Takımımının yeni transferi Loris Karius için  Vodafone Park’ta bir imza töreni düzenlendi.

Loris Karius resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Futbol Takımımının yeni transferi Loris Karius için  Vodafone Park’ta bir imza töreni düzenlendi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:23
Loris Karius resmen Beşiktaş'ta

Loris Karius resmen Beşiktaş'ta

  Beşiktaş Futbol Takımımının yeni transferi Loris Karius için  Vodafone Park’ta bir imza töreni düzenlendi.Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Karius’a ailemize hoş geldin diyorum. Bugün bizim için mutlu bir gün. Genç bir arkadaşımızı Beşiktaş’a kazandırdık. Transferde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Umarım hep beraber bu sezon şampiyonluk yaşarız.”

İmza töreninde duygularını ifade eden  Loris Karius ise şunları söyledi:

“Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Çok büyük bir kulübe katılıyorum. Çok büyük geleneği ve harika bir taraftarı var. Benim burada hedefim takım arkadaşlarımla birlikte yeni zaferler kazanmak. Henüz genç bir yaşta sayılırım. Burada gelişim potansiyeli hayli yüksek. Kupalar, zaferler kazanmak istiyorum. İki büyük sebepten geldim. Birincisi taraftarlar. İkincisi kulübün benim transferimde ortaya koyduğu istek ve kararlılığı gördüm. Bu da kararımda etkili oldu. Beşiktaş’ı biliyorum ve gayet iyi bilgilere sahibim.”

 

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşLoris Karius
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