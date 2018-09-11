Lucescu "Bu takım geleceğin takımı"

İsveç galibiyeti ardından açıklamalrda bulundu.A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ''Bu takım geleceğin takımı. Bu takıma güvenmeliyiz. İyi oynadık ve bugün kazandık'' dedi.UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçında deplasmanda İsveç'i 3-2 yenen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İsveç'in Rusya maçının devamı olduğunu söyleyen Lucescu, ''Rusya, İran, Tunus maçının devamı İsveç maçıydı. İyi oynadık ve kazandık bu takıma güvenmeliyiz'' ifadesini kullandı.Bu maçı kaybedebileceklerini de belirten Lucescu, ''Rusya maçında yüzde 70 top bizde kaldı. Bu maçta da yüzde 63. Bu maçı kaybedebilirdik. Rakibimizi domine ettik. Sonuçta önemli bizim için. Artık bu sonuçların devamının gelmesi lazım. Bundan sonra da sonuçların pozitif olması için elimizden geleni yapacağız'' dedi.

Oyuncu değişikliği hakkında da konuşan Lucescu, ''Oyuncuların sahaya ne zaman gireceğini benden daha iyi kimse bilemez. onlarla gece gündüz beraber olan benim. Kimse benim ne düşündüğümü bilemez. Emre Akbaba'nın Trabzon'da 4-0 yenildikleri maçtaki performansına baksaydım, o zaman almamam gerekirdi" diye konuştu.