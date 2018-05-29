Lucescu'dan taraftara sitem

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada "Sanki deplasmanda oynadık. İranlı seyirciler çok fazlaydı ve güzel bir ortam oluşturdular. Güzel bir maçtı. Onların Dünya Kupası hazırlığı için, bizim de yeni kurulan ekibimizi görme adına güzel bir karşılaşma oldu. Gelecek maçlarımızda bu basın odasını daha kalabalık görmek istiyorum. Ben güzel bir ekip kuruyorum, lütfen siz de bizi takip edin. İran'ın da iyi bir Dünya Kupası geçireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bükreş'te oynasaydık, minimum 20 bin Türk maçımızı seyrederdi." diyen Rumen teknik adam, "Milli takım yeni bir ekip, yeni doğan bir ekip. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday bu ülkede oynayacak milli takımı oluşturmaya çalışıyoruz. Çağlar 20 yaşında, Yusuf 21 yaşında, Cengiz aynı şekilde. Bu oyuncuların Türk halkının desteğine ihtiyacı var. Mehmet Topal'ın dışında hepsi genç bir ekip. Karakterli oyunculardan bir ekip oluşturacağıma söz verdim ve ben bu sözü tutmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Maça çok iyi başladıklarını aktaran deneyimli teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İran'ın gücünden haberdardık. Son 10 maçta 1 kez kaybettiler. Fizik olarak hazırlardı ve aynı zamanda teknik olarak iyi bir ekip. Uzun zamandır beraber oynuyorlar ve organize bir oyunları var. Biz de dersimize iyi çalıştık, onları nasıl durdurabileceğimize iyi çalıştık ve onları durdurduk. Defans hattından çok memnunum. Kaan ve Çağlar ilk kez birlikte oynadı. Okay ve Mehmet'ten de çok memnunum, onlar da defansa büyük katkı yaptı. İyi ataklar hazırladık. İlk yarı 15 dakikanın sonunda 4-0 da olabilirdi. Kaçırdık ama hiç olmazsa oraya kadar gelebildik, bu da önemliydi. Oyuncu grubumdan çok memnunum. Karakterli bir oyun gösterdiler. Umut ediyorum ki bu arkadaş ekibimle gelecek senelerin güzel bir ekibini kuracağız."

"Cenk milli formayı sevdiğini gösterdi"

Milli futbolculardan Cenk Tosun'u tebrik eden Lucescu, şunları kaydetti:

"Cenk'i tebrik etmek gerek, sadece 2 golünden dolayı değil. Burada olduğundan dolayı. Çünkü Cenk de diğerleri gibi yapabilirdi ama geldi ve milli formayı sevdiğini gösterdi. Bizimle kalmak istemesi güzeldi. Serkan ve Tarkan'ı da tebrik ediyorum, onların da ilk maçları. Eminim daha da devam ederler."

Muhabir: Hilmi Sever