

Lucescu; Gelecek maçlarda seviyeyi daha da yükselteceğiz



A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Hırvatistan karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada sonucun gelecek için çok önemli olduğunu söyledi.

I Grubu 8. maçında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Mircea Lucescu şunları söyledi:

"Çok büyük bir takım karşısında, çok büyük bir galibiyet elde ettik. Zekice oynayarak bu galibiyeti elde ettik. Oyuncuları çok iyi hazırladım, ama aynı zamanda Hırvatistan'ı onlarla tartıştık ve oyuncularım her şeyi yerine getirdi. Bu galibiyettten dolayı, Dünya Kupası yolunda devam etmemizi sağladıkları için oyuncularımı kutluyorum. Umarım diğer maçlara kadar oyuncularımız süre alırlar ve en iyi seviyelerine gelirler. Çağlar ve Nuri mükemmel oynadı"