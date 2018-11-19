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Lucescu'nun yerine kim geliyor

 Milli Takım teknik direktörü Lucescu'nun yerine Şenol Güneş'in geleceği iddaa edildi.

Lucescu'nun yerine kim geliyor

 Milli Takım teknik direktörü Lucescu'nun yerine Şenol Güneş'in geleceği iddaa edildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:58
Lucescu'nun yerine kim geliyor

Lucescu'nun yerine kim geliyor
   Milli Takım teknik direktörü Lucescu'nun yerine Şenol Güneş'in geleceği iddaa edildi.UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'e Konya'da 1-0 yenilerek küme düşen Türkiye'de hedefteki isim Mircea Lucescu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, eleştirilen 73 yaşındaki çalıştırıcıyı göndererek 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için yerli teknik adamla anlaşma kararı aldı. Aday olarak öne çıkan isimse Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş... Deneyimli hocanın adı Luce öncesinde konuşulmuş ancak Beşiktaş bırakmak istememişti. TFF Yönetimi, sezon sonunda siyah beyazlılarla sözleşmesi bitecek olan Güneş ile yeniden masaya oturacak.

   

   Bu kez tüm taraflar için şartların ve zamanın daha uygun olacağı düşünülürse Güneş ile Ay ve Yıldız'ın tekrar buluşması hiç de uzak bir ihtimal değil. Şenol Güneş ile ilgilenen takımlar arasında Trabzonspor'un da olduğu biliniyor. Güneş'ten istenen yanıt alınamazsa TFF, B planını da hazırlamış durumda. Bu isimse Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı. Avcı, Başakşehir ile gösterdiği harika performansla TFF Yönetimi'nin takdirini toplamış durumda. Tecrübeli çalıştırıcının da sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
   Şenol Güneş'in Milli Takım için gündeme gelmesine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in önemli bir futbol markası olduğunu vurgulayarak "Şenol Güneş'in isminin milli takım için geçmesi kadar normal bir şey yok. Biz de spor yöneticisiyiz. Bir gün spor bakanı, bir gün federasyon başkanı oluyoruz. Böyle sporun içerisinde olunca, bir şekilde isminiz geçiyor. Bu iddiaların şu an itibariyle aslı yok. Federasyonun da Lucescu ile ilgili ne kararı var, açıkçası onu da bilmiyorum" dedi.

Kaynak: Akşam
   

Son Güncelleme: 19.11.2018 05:03
Anahtar Kelimeler:
Şenol GüneşMircea Lucescu
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