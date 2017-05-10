Maç biletleri artık cep telefonundan alınacak

Yenilikçi hizmet anlayışı ile sunduğu hizmetlere her geçen gün yenisini ekleyen Aktif Bank, Passo mobil uygulamasını hayata geçirdi. Passolig kart başvurusu yapmak, maç bileti almak, Passolig karta para yüklemek, e-bilet kullanım süresini uzatmak gibi birçok fonksiyonu içerisinde barındıran uygulama sayesinde taraftarlara tek bir platform üzerinden hizmet verilecek.
Aktif Bank, Passo mobil uygulamasının ilk aşamasını taraftarların kullanımına sundu. Android ve IOS işletim sistemli cihazlarda yer alacak olan Passo mobil uygulaması sayesinde taraftarlar tüm bilet işlemlerini yapabilecekler. Kullanıcılar bu uygulama ile hem bilet işlemlerini hem de Passolig kart işlemlerini kolayca tek bir platform çatısı altında dakikalar içerisinde gerçekleştirebilecekler.
Ayrıca uygulamanın planlanan ikinci aşamasında ise kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak birçok hizmet de devreye alınacak. Bu uygulama ile bilet transferini saniyeler içerisinde gerçekleştirebilecek olan kullanıcılar; Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının canlı sonuçlarını takip edebilmek gibi birçok özellikten de faydalanabilecekler. Ayrıca uygulamayı yükleyen kullanıcılar, henüz satışa sunulmamış maç biletlerini de fikstür üzerinden takiplerine alarak, maç bileti satışa çıktığında bilgilendirilecekler.
Tüm kart ve biletleme ihtiyaçlarını tek bir mobil uygulama altında birleştirerek futbolseverlerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer; “Hayata geçirdiğimiz yeni Passo mobil uygulaması ile taraftarların Passolig ile aldıkları tüm hizmetleri cep telefonları üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerini amaçladık. Şu ana kadar web kanalımız üzerinden 2 milyona yakın Passolig Kart başvurusu yapıldı. Bu başvuruların yüzde 50’si mobil cihazlar ile yapıldı. Bu göstergeler bize mobil uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu işaret ediyordu. 2014 yılında hayata geçen Passolig uygulaması sonrasında Passolig Kart sahibi taraftar sayısı 2,8 milyona ulaştı. Bu sezon sonuna kadar 3 milyona yakın karta ulaşmayı hedefliyoruz. Bu uygulama sonrasında kart sayısındaki artışın hız kazanmasını bekliyoruz. Passo mobil uygulaması ile taraftarlar, kolay ve hızlı bir şekilde kart başvurusu, maç bileti alma, kart alma, kart yenileme, para yükleme, bilet süresini uzatma, bilet transferi ve kombineden maç bileti transferi gibi hizmetleri gerçekleştirebilecekler” dedi.