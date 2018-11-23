Maccabi Fox 70- Fenerbahçe 74

Fenerbahçe Basketbol Takımı Turkish Airlines EuroLeague’in 9. Hafta karşılaşmasında Maccabi Fox’a konuk oldu. Takımımız Menora Mivtachim Salonu'nda oynanan mücadeleden 70-74 galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe Maccabi Fox karşısında parkeye Melih Mahmutoğlu, Nicolo Melli, Kostas Sloukas, Ahmet Düverioğlu ve Marko Guduric beşiyle çıktı.

Fenerbahçe'nin hava atışıyla başlayan karşılaşmada ilk basket ev sahibi ekipten geldi. İlk dakikalarda sayı bulmakta zorlanan Fenerbahçe ilk sayısını Nicolo Melli ile buldu. Savunmada ve hücumda zorluklar yaşayan Fenerbahçe, televizyon molasına 8-2 geride girdi. Molanın ardından Kostas Sloukas’ın üç sayılık basketiyle dönen Zeljko Obadovic’in öğrencileri, Ray Kendrick’in sayısına engel olamadı ve çeyreği 16-13 geride bitirdi.

İkinci çeyreğe de istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe Joffrey Lauvergne sayılarıyla farkı bire indirdi. Luigi Datome’nin bulduğu üst üste 5 sayıyla Fenerbahçe önce geçmeyi başardı(22-24). Ardından Wilbekin takımını öne geçiren basketi atsa da ona üç sayılık basketiyle Muhammed Ali karşılık verdi. Ancak ev sahibi ekip bir seri yakalayarak farkı 8’e çıkardı(38-30). Özellikle top kayıplarından canı yanan ve istediği hücum organizasyonlarını gerçekleştiremeyen Fenerbahçe ilk yarıyı 41-36 geride kapattı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde her iki takım da başa baş bir oyun sergiledi. İlk 5 dakikalık bölüm 47-43 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçerken Fenerbahçe Kostas Sloukas’ın sayılarıyla skoru eşitledi. Sloukas’ın adrese teslim pasında pota altında topla buluşan Jan Vesely Fenerbahçe üstünlüğü getirdi(50-53). Fenerbahçe üçüncü çeyreği 53-55 önde tamamlamayı başardı.

Son çeyreğe İsrail temsilcisi Alex Tyus’un sayısıyla başladı. Oldukça çekişmeli geçen ilk bölümde Fenerbahçe Guduric’in üç sayılık basketi ve ardından Sloukas’ın serbest atışıyla öne geçti(61-57). Son çeyreğe Marko Guduric’in üst üste attığı sayılar damga vurdu. Guduric 4 dakikada 13 sayı bularak farkın açılmasında etkili oldu(63-71). Ev sahibi ekip Wilbekin ve Caloiaro ile reaksiyon göstermeye çalışsa da Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız kontrolü elinden bırakmadı ve Maccabi Fox'u 70-74 mağlup etmeyi başardı.