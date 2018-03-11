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Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2

Fenerbahçe geçen hafta evinde Akhisarspor karşısında kaybettiği ço kıymetli 3 puanı Malatya deplasmanında alarak şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu.

Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2

Fenerbahçe geçen hafta evinde Akhisarspor karşısında kaybettiği ço kıymetli 3 puanı Malatya deplasmanında alarak şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu.

11 Mart 2018 Pazar 18:04
Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2

Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2

    Fenerbahçe geçen hafta evinde Akhisarspor karşısında kaybettiği ço kıymetli 3 puanı Malatya deplasmanında alarak şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 25.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 yendi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan maçta Fenerbhaçe'nin galibiyeti getiren golleri; 34.dakikada Roman Neustadter ve 90+2.dakikada Giuliano Victor De Paula attı. Fenerbahçemiz bu sonuçla puanını 47’ye yükseltti.

Anahtar Kelimeler:
MalatyasporFenerbahçe
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