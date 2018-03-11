Malatyaspor 0- Fenerbahçe 2

Fenerbahçe geçen hafta evinde Akhisarspor karşısında kaybettiği ço kıymetli 3 puanı Malatya deplasmanında alarak şampiyonluk yarışına yeniden ortak oldu. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 25.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 yendi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan maçta Fenerbhaçe'nin galibiyeti getiren golleri; 34.dakikada Roman Neustadter ve 90+2.dakikada Giuliano Victor De Paula attı. Fenerbahçemiz bu sonuçla puanını 47’ye yükseltti.