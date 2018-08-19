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Malatyaspor 1- Fenerbahçe 0

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta müsabakasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

Malatyaspor 1- Fenerbahçe 0

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta müsabakasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

19 Ağustos 2018 Pazar 08:01
Malatyaspor 1- Fenerbahçe 0

Malatyaspor 1- Fenerbahçe 0

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta müsabakasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın tek golü 70. dakikada Danijel Aleksic'den geldi.

   Fenerbahçe  haftaya deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak. Sarılacivertliler liğde ilk yenilgilerini aldı.Karşılaşmada Fenerbahçe’nin  İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi ve 90 dakikada sahada kaldı.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildiz (Dk. 64 Donald), Guilherme, Pereira (Dk. 86 Mustafa Eskihellaç), Aleksic (Dk. 90+3 Erkan Kaş), Adem Büyük, Boutaib

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı (Dk. 78 Eljif Elmas), Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Mehmet Ekici (Dk. 63 Valbuena), Ayew, Barış Alıcı (Dk. 78 Alper Potuk), Slimani
Gol: Danijel Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 71 Aleksic, Dk. 90+2 Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMalatyaspor
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