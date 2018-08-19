Malatyaspor 1- Fenerbahçe 0

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta müsabakasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın tek golü 70. dakikada Danijel Aleksic'den geldi.

Fenerbahçe haftaya deplasmanda İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak. Sarılacivertliler liğde ilk yenilgilerini aldı.Karşılaşmada Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi ve 90 dakikada sahada kaldı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildiz (Dk. 64 Donald), Guilherme, Pereira (Dk. 86 Mustafa Eskihellaç), Aleksic (Dk. 90+3 Erkan Kaş), Adem Büyük, Boutaib



Volkan Demirel, Şener Özbayraklı (Dk. 78 Eljif Elmas), Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Mehmet Ekici (Dk. 63 Valbuena), Ayew, Barış Alıcı (Dk. 78 Alper Potuk), SlimaniDanijel Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)Dk. 71 Aleksic, Dk. 90+2 Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)