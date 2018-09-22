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Malatyaspor 1- Rizespor 0

Rizespor'u evinde ağırlayan Malatyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Malatyaspor 1- Rizespor 0

Rizespor'u evinde ağırlayan Malatyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:30
Malatyaspor 1- Rizespor 0

Malatyaspor 1- Rizespor 0

   Rizespor'u evinde ağırlayan Malatyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.Spor Toto Süper Lig  Lefter Küçükondanyis 6. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Okan Buruk, takımıyla çıktığı ilk maçta puan alamadı.

    Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yolları ayıran ve takımın başına Okan Buruk’u getiren Çaykur Rizespor zorlu Malatya deplasmanının 43. dakikasında Danijel Aleksic’in golüyle 1-0 geriye düştü. Asisti yapan Guilherme’nin şık pası sonrası top ağlarla buluşurken ilk yarı bu skorla sona erdi.

   İkinci yarının 61. dakikasında Matic Fink direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Çaykur Rizespor kalan dakikaları 10 kişi tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

   Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 10 puana ulaşırken Rizespor 3 puanda kaldı. Çaykur Rizespor gelecek hafta sahasında Fenerbahçe’yi ağırlarken Yeni Malatyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporEvkur Yeni Malatyaspor
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