Malatyaspor, Kayseri'de galip

KAYSERİ (AA)- ilk yarı
11. dakikada gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında Pereira'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Murat Yıldırım'ın ceza alanı içinde sol çaprazdan attığı şutta kaleci Lung topu kornere çeldi.
20. dakikada sağ kanattan topu getiren Tiago Lopes savunma arkasına sarkan Deniz Türüç'ün koşu yoluna topu gönderdi. Meşin yuvarlakla buluşan Deniz Türüç çizgiye indikten sonra kale alanına gönderdiği pasa Umut Bulut'un uçarak attığı kafa şutunda kaleci Ertaç Özbir topu güçlükle kurtardı.
22. dakikada Mina'dan topu kapan Deniz Türüç'ün ceza alanında sol çaprazdan şutunda kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı önledi.
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
ikinci yarı
53. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Atilla Turan'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Bia'nın ön direkten yaptığı vuruşta kaleci Ertaş Özbir topu ayağıyla uzaklaştırdı.
81. dakikada Espinoza'nın ceza sahası dışından şutunda Ertaç Özbir topa hakim oldu.
Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.