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Manchester City 1- Lyon 2

 Manchester City'de büyük şok.

Manchester City 1- Lyon 2

 Manchester City'de büyük şok.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:22
Manchester City 1- Lyon 2

Manchester City 1- Lyon 2

   Manchester City'de büyük şok.Şampiyonlar Ligi’nde F grubunda Manchester City  evinde Lyon'a 2-1 mağlup oldu.Karşılaşmanın 26. dakikasında Maxwell Cornet ile öne geçen Lyon, 43. dakikada Nabil Fekir’in golüyle farkı 2’ye çıkardı ve devreye 2-0’lık üstünlükle girdi.İkinci yarıda Sane ve Agüero gibi yıldızların oyuna girmesiyle baskıyı iyice yükselten Manchester City, 67. dakikada Bernardo Silva’nın golüyle farkı 1’e indirdi.Manchester City, kalan dakikalarda aradığı golü bulamadı ve Lyon’a evinde 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne kayıpla başladı.Manchester City’i mağlup eden Lyon’da savunma ikilisini Jason Denayer ve Marcelo oluşturdu.Grubun ikinci haftasında Lyon evinde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Manchester City ise Hoffenheim’a konuk olacak.

Sözcü

Son Güncelleme: 20.09.2018 06:27
Anahtar Kelimeler:
LyonManchester City
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