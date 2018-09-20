Manchester City 1- Lyon 2

Manchester City'de büyük şok.Şampiyonlar Ligi’nde F grubunda Manchester City evinde Lyon'a 2-1 mağlup oldu.Karşılaşmanın 26. dakikasında Maxwell Cornet ile öne geçen Lyon, 43. dakikada Nabil Fekir’in golüyle farkı 2’ye çıkardı ve devreye 2-0’lık üstünlükle girdi.İkinci yarıda Sane ve Agüero gibi yıldızların oyuna girmesiyle baskıyı iyice yükselten Manchester City, 67. dakikada Bernardo Silva’nın golüyle farkı 1’e indirdi.Manchester City, kalan dakikalarda aradığı golü bulamadı ve Lyon’a evinde 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne kayıpla başladı.Manchester City’i mağlup eden Lyon’da savunma ikilisini Jason Denayer ve Marcelo oluşturdu.Grubun ikinci haftasında Lyon evinde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Manchester City ise Hoffenheim’a konuk olacak.

Sözcü