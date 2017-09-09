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Manchester City, Liverpool'u farklı geçti

Manchester ekibi, Sane ve Jesus'un ikişer gol attığı karşılaşmada Liverpool'u 5-0 yendi.

Manchester City, Liverpool'u farklı geçti

Manchester ekibi, Sane ve Jesus'un ikişer gol attığı karşılaşmada Liverpool'u 5-0 yendi.

09 Eylül 2017 Cumartesi 17:01
Manchester City, Liverpool'u farklı geçti

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de oynanan 4. hafta karşılaşmasında Manchester City, Liverpool'u 5-0 mağlup etti.

Manchester City, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından sahasında Liverpool'u ağırladı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Arjantinli yıldızı Sergio Agüero ile öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarının uzatma bölümünde Gabriel Jesus ile farkı artırdı ve soyunma odasına 2-0 önde gitti. Manchester temsilcisinin attığı iki golde de asisti Belçikalı Kevin de Bruyne yaptı.

Sadio Mane ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Manchester City'nin yeni transferi kaleci Ederson, yerini Bravo'ya bırakırken, Senegalli futbolcu Mane 37. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda oyunu kontrol eden İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, 53. dakikada Jesus, 77. ve 90. dakikalarda da Leroy Sane'nin golleriyle rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Bu galibiyetle puanını 10'a çıkaran Manchester City, maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, bu sezon ilk yenilgisini alan Liverpool 7 puanda kaldı.

Türk asıllı Alman futbolculardan Liverpool'da forma giyen Emre Can 90 dakika sahada kaldı. Sakatlıktan çıkan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan İlkay Gündoğan ise Manchester ekibinin yedek kulübesinde görev bekledi.

Muhabir: Yunus Kaymaz

Anahtar Kelimeler:
İNGİLTERELiverpoolManchester CityPremier LigSergio AgüeroSpor
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