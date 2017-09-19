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Marsel İlhan'dan ilk turda veda

ATP Challenger Tur takviminde yer alan 10. TEB İzmir Kupası'nda Marsel İlhan ve turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan Malek Jaziri ilk turda elendi.

Marsel İlhan'dan ilk turda veda

ATP Challenger Tur takviminde yer alan 10. TEB İzmir Kupası'nda Marsel İlhan ve turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan Malek Jaziri ilk turda elendi.

19 Eylül 2017 Salı 20:54
Marsel İlhan'dan ilk turda veda

İZMİR (AA) - ATP Challenger Tur takviminde yer alan 10. TEB İzmir Kupası'nda Marsel İlhan ve turnuvaya 1 numaralı seribaşı olarak katılan Malek Jaziri ilk turda elendi.

Kültürpark Tenis Kulübündeki turnuvanın ilk turunda Ukrayna'dan Illya Marchenko ile karşılaşan Marsel İlhan, ilk seti 6-1 kazandığı müsabakanın ikinci setini 6-1 kaybetti. Son seti 6-4 kazanan Marchenko adını ikinci tura yazdırdı.

Korta çıkan diğer Türk sporculardan Anıl Yüksel, İtalyan Luca Vanni'ye, Sarp Ağabigün ise İtalyan Matteo Viola'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

İki Türk sporcu Altuğ Çelikbilek ile Muhammet Haylaz'ın karşılaşmasında ise Altuğ, adını ikinci tura yazdırdı.

Geçen hafta American Express İstanbul Challenger Tenis Turnuvası'nda birinciliğe ulaşan turnuvanın 1 numaralı seribaşı Tunuslu Malek Jaziri ilk turda elenirken, Mısırlı Karim-Mohamed Maamoun, Avusturya'dan Lucas Miedler, İtalyan Matteo Berrettini, Bosna Hersek'ten Aldin Setkic, Sırbistan'dan Danilo Petrovic, Kazakistan'dan Alexander Bublik ikinci tura yükseldi.

Çiftlerde ise Sarp Ağabigün-Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel-Mert Naci Türker, Benjamin Bonzi-Yannick Jankovits, Luca Margaroli-Lucas Miedler, Caio Silva-Thales Turini ve Robin Kern-Marc Sieber ikilisi çeyrek finale çıktı.

Muhabir: Ali Korkmaz

Son Güncelleme: 20.09.2017 09:10
Anahtar Kelimeler:
TenisSporMarsel İlhanİzmir Cup
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