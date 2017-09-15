Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108244
ALTIN
146.778
DOLAR
3.4400
STERLİN
4.6004
EURO
4.0874
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Marsilya 1-Konyaspor 0
Marsilya 1-Konyaspor 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
PFDK'den 4 Süper Lig takımına ceza
PFDK'den 4 Süper Lig takımına...
Fenerbahçe'de Alper Potuk takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de Alper Potuk takımla çalışmalara...
Flaş Haber
Süper Lig'de şok istifa
Kapat

Marsilya 1-Konyaspor 0

 UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Atiker Konyaspor deplasmanda Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.

Marsilya 1-Konyaspor 0

 UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Atiker Konyaspor deplasmanda Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.

15 Eylül 2017 Cuma 09:16
Marsilya 1-Konyaspor 0

Marsilya 1-Konyaspor 0

   UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Atiker Konyaspor deplasmanda Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu. Marsilya'nın golünü 48. dakikada Adil Rami attı. Konyaspor'da Bourabia'nın 60. dakikada çektiği şut kaleciyi geçti ancak üst direkten döndü. Bu sonucun ardından Marsilya gruba 3 puanla başladı. Konyaspor ise grubu puansız açtı.

Stat: Velodrome Stadı

Hakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vyteniz Kazlauskas (Litvanya)

Olympique Marsilya: Pele, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Kamara, Gustavo, Sanson, Thauvin (Dk. 74 Ocampos), Germain (Dk. 81 Sarr), Payet (Dk. 88 Anguissa)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Jansson), Bourabia, Ömer Ali Şahiner ( Dk. 72 Ezekiel), Musa Araz (Dk. 45 Milosevic), Fofana, Evouna Gol: Dk. 48 Rami (Olympique Marsilya) Sarı kartlar: Dk. 5 Ali Turan, Dk. 35 Ferhat Öztorun, Dk. 43 Musa Araz, Dk. 52 Moke (Atiker Konyaspor), Dk. 70 Gustavo (Olympique Marsilya)

Anahtar Kelimeler:
Marsilya-Konyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
PFDK'den 4 Süper Lig takımına ceza
PFDK'den 4 Süper Lig takımına ceza
Fenerbahçe'de Alper Potuk takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de Alper Potuk takımla çalışmalara başladı
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Evkur Yeni Malatyaspor'da Sağlam dönemi sona erdi
Evkur Yeni Malatyaspor'da Sağlam dönemi sona erdi
Süper Lig'de şok istifa
Süper Lig'de şok istifa
Galatasaray'da Riva için imzalar atıldı
Galatasaray'da Riva için imzalar atıldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim