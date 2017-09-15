Marsilya 1-Konyaspor 0

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Atiker Konyaspor deplasmanda Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu. Marsilya'nın golünü 48. dakikada Adil Rami attı. Konyaspor'da Bourabia'nın 60. dakikada çektiği şut kaleciyi geçti ancak üst direkten döndü. Bu sonucun ardından Marsilya gruba 3 puanla başladı. Konyaspor ise grubu puansız açtı.

Velodrome Stadı

Hakemler: Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus, Vyteniz Kazlauskas (Litvanya)

Olympique Marsilya: Pele, Sakai, Rami, Rolando, Amavi, Kamara, Gustavo, Sanson, Thauvin (Dk. 74 Ocampos), Germain (Dk. 81 Sarr), Payet (Dk. 88 Anguissa)

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı (Dk. 61 Jansson), Bourabia, Ömer Ali Şahiner ( Dk. 72 Ezekiel), Musa Araz (Dk. 45 Milosevic), Fofana, Evouna Gol: Dk. 48 Rami (Olympique Marsilya) Sarı kartlar: Dk. 5 Ali Turan, Dk. 35 Ferhat Öztorun, Dk. 43 Musa Araz, Dk. 52 Moke (Atiker Konyaspor), Dk. 70 Gustavo (Olympique Marsilya)