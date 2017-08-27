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Mayweather rekorla veda etti

Yenilgisiz şampiyon ABD'li Mayweather, İrlandalı karma dövüş sanatları şampiyonu McGregor karşısında çıktığı 50. profesyonel boks maçını da kazanarak rekor kırdı ve boks kariyerine son verdi.

Mayweather rekorla veda etti

Yenilgisiz şampiyon ABD'li Mayweather, İrlandalı karma dövüş sanatları şampiyonu McGregor karşısında çıktığı 50. profesyonel boks maçını da kazanarak rekor kırdı ve boks kariyerine son verdi.

27 Ağustos 2017 Pazar 11:46
Mayweather rekorla veda etti

İSTANBUL (AA) - Yenilgisiz şampiyon ABD'li Floyd Mayweather, İrlandalı karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor karşısında çıktığı 50. profesyonel boks maçını da kazanarak rekor kırdı.

ABD'nin Las Vegas kentindeki T-Mobile Arena'da düzenlenen yarı orta sıklet unvan maçında, kariyerinde çıktığı tüm profesyonel müsabakaları kazanan Mayweather, karma dövüş sanatları şampiyonu McGregor ile karşılaştı.

Rakibini 10. rauntta teknik nakavtla mağlup eden Mayweather, 50. maçında da yenilmezliğini korudu. Bu galibiyetle İtalyan asıllı ABD'li Rocky Marciano'nun 49-0'lık rekorunu kıran Mayweather, boks kariyerine son verdi.

Karşılaşmadan daha önce de emekliye ayrıldığını açıklamasına karşın ringlere dönen Mayweather'ın 300 milyon dolar, ilk kez profesyonel boks maçına çıkan 29 yaşındaki McGregor'un ise 100 milyon dolar kazanç sağlaması bekleniyor.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

Anahtar Kelimeler:
BoksConor McGregorFloyd MayweatherSporYarı Orta Sıklet
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