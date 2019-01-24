M.Başakşehir fark yedi, kupadan elendi

Medipol Başakşehir deplasmanda farklı yenilerek kupaya erken veda etti.Ziraat Türkiye Kupasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 4-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk olduğu Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'a 4-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, Antakya'daki rövanş maçında yedek kadro ile çıktı.Hatayspor'a çeyrek final kapısını açan goller 12. dakikada Yusuf Abdioğlu, 25. ve 65. dakikalarda Mirkan Aydın ile 43. dakikada Selim Ilgaz'dan geldi. Medipol Başakeşhir'in tek golü ise 19. dakikada Milos Jojic'ten geldi.

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