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M.Başakşehir ve A.Alanyaspor puanları paylaştı

Lig yarışında son hafta Galatasaray'a yenikerek şampiyonluk şansını kaybeden Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

M.Başakşehir ve A.Alanyaspor puanları paylaştı

Lig yarışında son hafta Galatasaray'a yenikerek şampiyonluk şansını kaybeden Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

24 Mayıs 2019 Cuma 20:43
M.Başakşehir ve A.Alanyaspor puanları paylaştı

M.Başakşehir ve A.Alanyaspor puanları paylaştı

   Lig yarışında son hafta Galatasaray'a yenikerek şampiyonluk şansını kaybeden Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.Geçtiğimiz hafta Galatasaray’a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını yitiren Medipol Başakşehir ligin son maçında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir maça hızlı başlarken, 5. dakikada Visca’nın golüyle 1-0 öne geçmeye başardı. Aytemiz Alanyaspor’un bu gole cevanı ise 16. dakikada Fernandes’ten geldi. Yıldız futbolcu kafayla attığı golle skora dengeyi getirdi.

İlk yarı 1-1 sona ererken, ikinci yarıda iki takımın da gol çabaları sonuçsuz kalınca Medipol Başakşehir ve Eytemiz Alanyaspor sezonu birer puanla kapatmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAytemiz Alanyaspor
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