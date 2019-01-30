Mbaye Dıağne Galatasaray'da

Galatasaray aradığı golcüyü kasımpaşa'da buldu.Kasımpaşa'nın başarılı golcüsü Mbaye Dıağne ile anlaşan sarı kırmızılılar böylece forvet hatttındaki soruna büyük ölçüde çözüm getirdiler.Aspor haberine göre her iki lulüp büyük ölçüde anlaştı ve son aşamaya gelindi.Galatasaray 10 milyon Euro bonservis bedeli, şampiyonluğa bağlı bonus ve sonraki satıştan pay karşılığı Kasımpaşa'yı ikna etti

Mbaye Dıağne bu sezon Kasımpaşa forması altında görev aldığı 17 maçta 20 gol kaydederek tüm dikkatleri üzerine topladı.