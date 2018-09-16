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Medipol Başakşehir 4 - Antalyaspor 0

   Spor Toto Süper Lig  5. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Antalyaspor’u 4-0 gibi farklı bir skorla yendi.

Medipol Başakşehir 4 - Antalyaspor 0

   Spor Toto Süper Lig  5. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Antalyaspor’u 4-0 gibi farklı bir skorla yendi.

16 Eylül 2018 Pazar 18:57
Medipol Başakşehir 4 - Antalyaspor 0

Medipol Başakşehir 4 - Antalyaspor 0

   Spor Toto Süper Lig  5. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Antalyaspor’u 4-0 gibi farklı bir skorla yendi.Karşılaşmaya çok iyi başlayan Başakşehir'de skor perdesini açan isim Edin Visca oldu. İrfan Can Kahveci'nin asistinde topu meşin yuvarlaktan gönderen Visca, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti. Golün ardından Antalya kalesinde hücumlarını artıran Turuncu Lacivertli ekip, ikinci golü buldu fakat, hakem Alper Ulusoy, VAR'a danıştıktan sonra Visca'nın golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

İlk yarı 1-0 sona ererken, ikinci yarı golle başladı. Adebayor'un pasında Napoleoni, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.İlk golün asistini yapan İrfan Can, bu kez Antalyaspor ağlarını sarstı ve skoru 3-0'a getirdi.Skoru belirleyen gol ise Togolu yıldızdan geldi. Adebayor'un 88. dakikadaki attığı golle Başakşehir, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 12'ye yükseltip ikinci sıraya yükselirken, Antalyaspor 7 puan ile 10. sırada kaldı.

Kadrolar;

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur Uçar, İrfan Can, Mahmut, Vişça, Napoleoni, Elia, Adebayor

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Cissokho, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Drole, Mevlüt

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Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirAntalyaspor
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