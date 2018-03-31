Medipol Başakşehir, Akhisar deplasmanında

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Son maçında Beşiktaş'ı mağlup eden ve ligde yeniden ikinci sıraya yükselen 53 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. Son iki maçını kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor ise haftaya 34 puanla dokuzuncu sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma turuncu-lacivertli ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

3 eksik

Medipol Başakşehir'de, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında takımın bekleri Gael Clichy ile Junior Caicara kart cezaları, Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcio Mossoro da sakatlığı nedeniyle sahada olamayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Clichy ve Caicara'nın yokluğunda savunmada Uğur Uçar ve Alparslan Erdem'e forma vermesi bekleniyor. Mossoro'nun yerine ise Arda Turan veya Stefano Napoleoni ilk 11'de sahaya çıkabilir.

Muhabir: Hilmi Sever