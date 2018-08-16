Medipol Başakşehir, Burnley karşısında

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Burnley maçı öncesi açıklamalrda bulundu.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu akşam karşılaşacakları Burnley karşısında iyi bir sonuç alıp, tur atlayarak dönmelerinin en büyük arzusu olduğunu söyledi.Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi Turf Moor Stadı’nda Teknik Direktör Abdullah Avcı ve Fransız oyuncu Gael Clichy basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı, “Özellikle 4 senedir Avrupa kupalarına katılan bir takım olarak bugün 9. farklı bir ülkeye geldik. Özellikle futbolun beşiğinde olmak, burada bu mücadeleyi yapmak bizim için oldukça keyifli. Avrupa’da başarılı olmak istiyoruz. Gruplara kalmak istiyoruz. İlk maç bize bir takım deneyimler gösterdi. Geçen hafta oynadığımız maçta topa daha fazla sahip olan, daha hükmeden takımdık. Burada her zamanki olduğu gibi seyirci baskısının olduğu harika bir ortam var. Bunun deneyimini de yaşayacağız. Bu baskının altından kalkabilecek birçok oyuncuya sahibiz. Takımıma son derece güveniyorum. Çok keyifli bir mücadele olacak. Buradan tur atlayarak dönmek en büyük arzum, istediğim. Bunu gerçekleştirecek güce de sahibiz” dedi. Avcı, yıldız oyuncuları Abebayor’un da forma giyip giymeyeceğinin yarın belli olacağını sözlerine ekledi.

Karşılaşma bu akşam TSİ 21.45'de başlayacak.

Burnley - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Burnley: Hart, Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor, Walters, Cork, Westwood, Gudmundsson, Hendrick, Barnes

Başakşehir: Mert, Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Gökhan, Visca

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