Medipol Başakşehir, Burnley karşısında
Medipol Başakşehir'de iyileşme süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ile sakatlığı nedeniyle adı UEFA listesinde yer almayan Arda Turan bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adebayor'un yokluğunda forvette Riad Bajic'e forma vermesi bekleniyor. Bu iki ismin yanı sıra adları UEFA listesinde yer almayan Marcio Mossoro ve Alparslan Erdem de bu maçta görev yapamayacak.Karşılaşmanın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü Burnley'deki Turf Moor Stadı'nda oynanacak.Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak.
Beinsports