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Medipol Başakşehir, Burnley karşısında

Medipol Başakşehir Avrupa arenasındaki ilk maçına çıkıyor.

Medipol Başakşehir, Burnley karşısında

Medipol Başakşehir Avrupa arenasındaki ilk maçına çıkıyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 08:03
Medipol Başakşehir, Burnley karşısında

Medipol Başakşehir, Burnley karşısında

     Medipol Başakşehir Avrupa arenasındaki ilk maçına çıkıyor.UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Burnley ile karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 21.00'de başlayacak maçı Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic yönetecek. Turuncu-lacivertliler, sahasında oynadığı maçı kazanarak İngiltere'ye avantajlı bir skorla gitmenin hesaplarını yapıyor. 

   Medipol Başakşehir'de iyileşme süreci devam eden Togolu yıldız Emmanuel Adebayor ile sakatlığı nedeniyle adı UEFA listesinde yer almayan Arda Turan bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Adebayor'un yokluğunda forvette Riad Bajic'e forma vermesi bekleniyor. Bu iki ismin yanı sıra adları UEFA listesinde yer almayan Marcio Mossoro ve Alparslan Erdem de bu maçta görev yapamayacak.Karşılaşmanın rövanşı 16 Ağustos Perşembe günü Burnley'deki Turf Moor Stadı'nda oynanacak.Karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak.

Beinsports

Anahtar Kelimeler:
BurnleyMedipol Başakşehir
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