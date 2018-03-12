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Medipol Başakşehir'e en büyük darbe alt sıralardan

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in son 6 sırasındaki takımlarla oynadığı 10 maçta 13 puan kaybetti.

Medipol Başakşehir'e en büyük darbe alt sıralardan

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in son 6 sırasındaki takımlarla oynadığı 10 maçta 13 puan kaybetti.

12 Mart 2018 Pazartesi 13:34
Medipol Başakşehir'e en büyük darbe alt sıralardan

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup olan ve puan cetvelinde 3. basamağa gerileyen Medipol Başakşehir, özellikle ligin alt sıralarındaki takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre alt sıralardaki takımlara karşı en fazla puan kaybı yaşayan ekip konumunda bulunuyor.

Turuncu-lacivertliler, bu sezon ligin son 6 sırasındaki takımlara karşı oynadığı 10 maçta 13 puan kaybetti. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray ise aynı ekiplere karşı oynadığı 10 karşılaşmada yalnızca 2 puan yitirdi. Söz konusu takımlara karşı Beşiktaş 10 maçta 5, Fenerbahçe ise 8 müsabakada 6 puan kaybı yaşadı.

Medipol Başakşehir'in, 13. sıraya yükselen Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduğu 25. haftada Galatasaray, 17. basamaktaki Atiker Konyaspor'u, Beşiktaş ise 14. sıradaki Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Medipol Başakşehir'in son 6 sıra ile maçları

Spor Toto Süper Lig'de yalnızca 3 galibiyeti bulunan Kardemir Karabükspor, bu sezon ilk 3 puanını ligin 2. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı 3-1'lik sonuçla aldı. Karabük deplasmanında 3 puanı bırakan turuncu-lacivertli ekip, ligin son sırasındaki rakibini sahasında ise 5-0 mağlup etti.

Atiker Konyaspor'u sahasında 2-1 yenen Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı maçtan ise 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 2 puan kaybetti.

Osmanlıspor ve Antalyaspor ile sahasında oynadığı maçları kazanan turuncu-lacivertliler, bu iki ekiple de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği karşısında ise tam 5 puan kaybı yaşadı. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 1-0 yenilen Medipol Başakşehir, sahasında ise 1-1'lik beraberlikten kurtulamadı.

Turuncu-lacivertli ekip, 25. haftada deplasmanda 4-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor'u sahasında ise 2-1 yenmişti.

Galatasaray'dan bir beraberlik

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, bu sezon son 6 sıradaki takımlar içinde yalnızca Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor ile evinde oynadığı maçı ise 3-0 kazandı.

Galatasaray, ligin son sırasındaki Kardemir Karabükspor'u evinde 3-2, deplasmanda ise 7-0, Atiker Konyaspor'u sahasında 2-1, deplasmanda 2-0, Osmanlıspor'u dış sahada 3-1, evinde 2-0, Gençlerbirliği'ni sahasında 5-1 ve Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş 5 puan kaybetti

Süper Lig'de ikinci sıraya yükselen Beşiktaş ise son 6 sıradaki takımlar içinde yalnızca deplasmanda Gençlerbirliği ve Atiker Konyaspor'a puan kaybetti.

Siyah-beyazlılar, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 1-0, sahasında 5-0, Osmanlıspor'u evinde 5-1, Atiker Konyaspor'u sahasında 2-0, Antalyaspor'u iç sahada 2-0, deplasmanda 2-1, Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 ve Gençlerbirliği'ni iç sahada 1-0 yendi.

Beşiktaş söz konusu takımlarla oynadığı maçlarda deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildi, yine dış sahada Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'den 3 beraberlik

Fenerbahçe, son 6 sıradaki takımlarla oynadığı maçlarda mağlubiyet yaşamazken, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, sahasında Gençlerbirliği (2-2), deplasmanda ise Atiker Konyaspor (1-1) ve Osmanlıspor (1-1) ile oynadığı maçlarda toplam 6 puan kaybetti.

Fenerbahçe, sahasında Kardemir Karabükspor (2-0) ve Aytemiz Alanyaspor (3-0), deplasmanda ise Gençlerbirliği (2-1), Aytemiz Alanyaspor (4-1) ve Antalyaspor'u (1-0) yenmeyi başardı.

Son Güncelleme: 12.03.2018 11:14
Anahtar Kelimeler:
FutbolMedipol BaşakşehirSporSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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