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Medipol Başakşehir haftayı üç puanla kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yendi.

Medipol Başakşehir haftayı üç puanla kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yendi.

03 Mart 2018 Cumartesi 18:10
Medipol Başakşehir haftayı üç puanla kapattı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yendi.

İlk yarı

2. dakikada Göztepe etkili geldi. Demba Ba'nın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Halil Akbunar, ceza sahasına girdi. Halil'in sol çaprazdan şutunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

18. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun, Göztepe ceza sahasının dışından kullandığı serbest vuruşta, altı pas önünde Mahmut Tekdemir'in kafa vuruşu üst direkten geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

22. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan Visca ile kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Epureanu kafayı vurdu, kaleci Günay Güvenç üzerine gelen sert topu kornere çeldi.

23. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın ceza sahası dışına gönderdiği topa Caicara gelişine vurdu, kaleci Günay'dan dönen topu ceza sahası içinde Mossoro kontrol etti. Mossoro'nun sol çaprazdan sert şutunda Günay bu kez meşin yuvarlağı kornere çeldi.

31. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan Emre ile kullandığı kornerde arka direkte Epureanu kafayı vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

32. dakikada gelişen Göztepe atağında Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Demba Ba arka direkte kafayı vurdu, yere de çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

36. dakikada Castro'nun ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Demba Ba, ceza sahasına girdi. Demba Ba'nın sol çaprazdan yerden şutunda top uzak köşe direğinin dibinden auta gitti.

45+1. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde Epureanu arka direkte kafayı vurdu ve topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Göztepe beraberlik golüne yaklaştı. Halil Akbunar'ın savunmanın arkasına attığı topu kontrol eden Demba Ba, ceza sahasına girmeden yerden vurdu, kaleci Volkan Babacan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

58. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Gelişen hızlı atakta Mossoro, Adebayor'a pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Adebayor, geriden gelen Mossoro'ya pasını attı. Brezilyalı oyuncunun altıpas önünde gelişine şutunda kaleci Günay ayaklarıyla golü önledi.

74. dakikada ev sahibi takımın atağında Kerim Frei'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Adebayor'un ceza sahası içinde attığı şutu kaleci Günay fazla zorlanmadan kontrol etti.

81. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızla ilerleyen Kerim Frei, ceza sahasına girmeden şutunu attı, savunmadan seken top ceza sahası içindeki Visca'nın önünde kaldı. Visca'nın yerden pasında altıpas içindeki Mevlüt Erdinç rahat bir şekilde topu filelere gönderdi: 2-0.

90+2. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Clichy'nin sol kanattan yerden sert ortasında Mevlüt Erdinç topa dokunamadı, kaleci Günay'dan seken topu kontrol eden Kerim Frei'ın şutunda, Günay soluna gelen topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Muhabir: Hilmi Sever

Son Güncelleme: 03.03.2018 16:04
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigSporMedipol BaşakşehirGöztepeFutbol
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