Medipol Başakşehir ikinci galibiyetini aldı

İSTANBUL(AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 3. haftasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek, bu sezon ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

Ligin ilk haftasında Bursaspor'u 1-0 yenen, ikinci haftada Kardemir Karabükspor'a 3-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

Ligdeki ikinci yenilgisini alan Atiker Konyaspor ise 3 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir evinde yine kazandı

Turuncu-lacivertli takım, bu sezon sahasında oynadığı ikinci maçtan da galip ayrıldı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, sahasında oynadığı sezonun ilk karşılaşmasında Bursaspor'u mağlup etmişti.

Edin Visca ve Mahmut ilk gollerini attı

Medipol Başakşehir'de Edin Visca ve Mahmut Tekdemir, bu sezon ligdeki ilk gollerini Atiker Konyaspor'a attı.

Bursaspor ile oynanan ligin ilk maçına ilk 11'de başlayan iki futbolcu, geçen hafta yapılan Kardemir Karabükspor mücadelesinde ise forma giymemişti.

Mevlüt Erdinç ilk resmi maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Mevlüt Erdinç, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Atiker Konyaspor karşısında çıktı.

Mevlüt, mücadelenin 80. dakikasında Adebayor'un yerine oyuna dahil oldu.

Muhabir: Hilmi Sever