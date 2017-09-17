Medipol Başakşehir ile Trabzonspor yenişemedi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

İlk yarı

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

8. dakikada sağ kanattan Pereira'nın arka direğe ortasında Olcay'ın gelişine vuruşunu, kaleci Volkan Babacan son anda uzaklaştırdı.

9. dakikada Trabzonspor savunmasının hatasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın sol ayağıyla yerden vuruşunu kaleci Estaban son anda çeldi.

14. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Savunmanın hatasıyla topu kapan ve ceza sahasına giren Burak Yılmaz, kaleci Volkan Babacan'dan sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. 15. dakikada atışı kullanan Burak, topu ve kaleciyi ters köşelere gönderdi: 0-1

35. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Emre Belözoğlu'nun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Kerim Frei, rakibini geçtikten sonra daha müsait durumda bulunan Visca'ya pas verdi. Visca'nın vuruşunda topun Mustafa Akbaş'ın eline çarpması üzerine hakem Halis Özkahya penaltı kararı verdi. 36. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre Belözoğlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

39. dakikada orta sahadan topla hareketlenen Sosa'nın pasında Mas'ın gelişine yerden vuruşu, yandan auta çıktı.

40. dakikada Mevlüt Erdinç'in uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

42. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top direk dibinden kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Visca'nın hatalı pasında topla ceza sahasına hareketlenen Burak Yılmaz, rakibinden sıyrıldıktan sonra şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2

61. dakikada sağ kanatta rakiplerinden sıyrılan Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

79. dakikada Medipol Başakşehir yeniden beraberliği yakaladı. Emre'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan ve çizgiye kadar inen Visca'nın ortasında kale sahası gerisinde Mevlüt Erdinç, topu kontrol ettikten sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

84. dakikada Caicara'nın yarı sahasından uzun pasıyla savunma arkasına kaçan Visca'nın sert şutunda, kaleci Esteban topu son anda çeldi.

90+1. dakikada Mahmut Tekdemir'in uzaktan şutunda kaleci Esteban topu kornere tokatladı.

90+2. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Esteban topu kontrol edemedi. Boşta kalan topa aşırtma bir vuruş deneyen Epureanu'nun şutunda, meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

Maçta başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Evinde ilk puan kaybı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak bu sezon evinde oynadığı 3. maçta ilk puan kaybını yaşadı.

Ligin ilk haftasında Bursaspor'u 1-0, üçüncü haftasında da Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, Trabzonspor ile berabere kaldı.

Süper Lig'deki iki maçlık galibiyet serisi de sona eren ve bu sezon ilk beraberliğini alan Medipol Başakşehir puanını 10'a, bu sezon üçüncü kez puan kaybı yaşayan bordo-mavili ekip ise 8'e yükseltti.

Yenilmezlik serisi 25 maça çıktı

Medipol Başakşehir, Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak, sahasındaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Turuncu-lacivertli takım son olarak 2015-2016 sezonunda 12 Mart 2016'da sahasında Osmanlıspor'a 3-2 kaybetmişti.

Adebayor sakatlandı

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlığı nedeniyle yerini Mevlüt Erdinç'e bıraktı.

Mücadelenin 26. dakikasında Okay Yokuşlu ile girdiği mücadelede yerde kalan Adebayor, sedye ile saha kenarına alındı. Tedavisinin ardından oyuna tekrar giren Adebayor, kısa bir süre sonra tekrar kendini yere bıraktı. Abdullah Avcı, Togolu golcünün yerine Mevlüt'ü sahaya sürdü.

Emre Belözoğlu'na tepki

Trabzonsporlu taraftarlar, mücadelenin ikinci yarısında Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.

Emre, bordo-mavili taraftarların bulunduğu bölgeden kullandığı her köşe vuruşunda tepki daha da arttı.

Trabzonspor 5 maçtır kazanamıyor

Deplasmanda Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un rakibi karşısındaki ligdeki galibiyet özlemi 5 maça çıktı.

2015-2016 sezonunda deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan ve sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bir sezon sonra ise yine deplasmanda 1-0 kaybetti ve sahasında golsüz berabere kaldı.

Burak Yılmaz'dan ligde 5. gol

Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir maçında 2 gol atarak Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 4. maçta 5. golüne ulaştı.

Sezonun ilk maçında Atiker Konyaspor ağlarına 2 gol gönderen Burak, Fenerbahçe maçında da fileleri havalandırmıştı. Golcü oyuncu, deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçını ise boş geçmişti.

Burak'tan Medipol Başakşehir'e 7. gol

Burak Yılmaz, bordo-mavili forma ile Medipol Başakşehir'e karşı oynadığı 5. maçta 7. golünü attı.

Golcü oyuncu, turuncu-lacivertli takım karşısında her iki yarıda da birer gol buldu.

Muhabir: Süha Gür-Hilmi Sever