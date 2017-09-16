Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
145.991
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6708
EURO
4.1064
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor
Türkiye şampiyonları dünya rekoru için yarışacak
Türkiye şampiyonları dünya rekoru için...
Potada Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor
Potada Avrupa'nın en büyüğü belli...
Fenerbahçe moral arıyor
Fenerbahçe moral arıyor
Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda
Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda

Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

16 Eylül 2017 Cumartesi 12:36
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'de son 2 maçını kazanan 9 puanlı turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça yükseltmeyi hedefliyor.

Medipol Başakşehir'de, Trabzonspor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekibin Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan ve ameliyat edilen Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz bu maçta forma giyemeyecek.

Mahmut Tekdemir takıma dönüyor

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde Ludogorets ile oynanan maçta forma giyemeyen Mahmut Tekdemir'in, Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynanan lig maçında sakatlanan Mahmut'un, sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edilmişti.

Muhtemel 11

Turuncu-lacivertli ekibin, Trabzonspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.

Muhabir: Hilmi Sever

Son Güncelleme: 16.09.2017 12:43
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSÜPERLİGSporMedipol BaşakşehirFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye şampiyonları dünya rekoru için yarışacak
Türkiye şampiyonları dünya rekoru için yarışacak
Potada Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor
Potada Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor
Fenerbahçe moral arıyor
Fenerbahçe moral arıyor
Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda
Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda
Osmanlıspor ilk galibiyet peşinde
Osmanlıspor ilk galibiyet peşinde
Galatasaray-Kasımpaşa
Galatasaray-Kasımpaşa
Milan'da Conti şoku
Milan'da Conti şoku
Avrupa Basketbol Şampiyonasının finali belli oldu
Avrupa Basketbol Şampiyonasının finali belli oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim