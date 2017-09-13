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Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşılaşacak.

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:06
Medipol Başakşehir'in rakibi Ludogorets

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Stefan Johannesson yönetecek. Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk kez mücadele edecek turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmayı kazanarak grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Mossoro yetişiyor

Medipol Başakşehir'de hafif sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçın kadrosuna alınmayan Brezilyalı futbolcu Mossoro, Ludogorets mücadelesinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanan ve sağ el bileğinde ayrışmamış kırık tespit edildiği açıklanan Mahmut Tekdemir'in ise kadroda olması beklenmiyor.

Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.

Muhabir: Hilmi Sever

Son Güncelleme: 13.09.2017 15:22
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiSporMedipol BaşakşehirLudogoretsFutbol
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