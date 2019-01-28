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Medipol Başakşehir rahat kazandı

Medipol Başakşehir Lig'in ilk devresinde yenildiği Kasımpaşa'yı kolay geçti.

Medipol Başakşehir rahat kazandı

Medipol Başakşehir Lig'in ilk devresinde yenildiği Kasımpaşa'yı kolay geçti.

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:42
Medipol Başakşehir rahat kazandı

Medipol Başakşehir rahat kazandı

    Medipol Başakşehir Lig'in ilk devresinde yenildiği Kasımpaşa'yı kolay geçti.Spor Toto Süper Lig’de 19. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa’yı konuk etti.Yüksek tempoda geçen mücadelede ligin zirvesindeki Başakşehir konuk ekip Kasımpaşa karşısında dakikalar 42’yi gösterirken yıldız ismi Edin Visça’nın attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başardı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısı müthiş bir heyecana sahne oldu. Karşılıklı pozisyonlarla yüksek tempoda oynanan mücadelede dakikalar 58’i gösterirken organize gelişen Başakşehir atağında Visca’nın sağdan altı pas içine çevirdiği yerden ortası Ramazan’ı geçti ve kale içi sayılabilecek noktadan Mossoro’nun dokunuşu üstten auta çıktı.Mücadelede dakikalar 75’i gösterirken konuk ekip Kasımpaşa sağ kanattan tehlikeli geldi.Dışarı çıkarılan topa penaltı noktası üzerinde Heintz’ın yaptığı gol vuruşunda köşeye giden topu Mahmut önledi.

   Müthiş maçta dakikalar 84’ü gösterirken hızlı gelişen Başakşehir atağında Robinho’nun pasında sağdan Visca boş alanda topla buluştu ve ceza alanına yerden gönderdiği pasını Elia, kaleci Ramazan’ın üzerinden ağlarla buluşturdu ve Başakşehir skoru 2-0’a getirdi.Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmayınca. Ev sahibi Başakşehir zorlu rakibi Kasımpaşa karşısında sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu.

   Ligin ilk yarısına çok iyi bir başlangıç yapan Kasımpaşa alınan bu sonucun ardından Süper Lig’in son 6 karşılaşmasında sadece 1 kez kazanabildi ve 4 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı.Müthiş heyecana sahne olan ve Başakşehir’in 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan bu mücadelenin ardından ev ssahibi Başakşehir puanını 41′ çıkartırken en yakın takipcisi Galatasaray ile puan farkını korumuş oldu. Konuk ekip Kasımpaşa ise 29 puan’da kalıp ligde 7. sırada yer almaya devam etti.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirKasımpaşa
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