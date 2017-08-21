Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108594
ALTIN
144.658
DOLAR
3.4937
STERLİN
4.4852
EURO
4.1109
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda...
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni...
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı...
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: Her koşulda sahadan başımız dik çıkmak istiyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, "Şampiyonlar Ligi'ne kalma fırsatını sonuna kadar kullanmak ve her koşulda sahadan başımız dik çıkmak istiyoruz." dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: Her koşulda sahadan başımız dik çıkmak istiyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, "Şampiyonlar Ligi'ne kalma fırsatını sonuna kadar kullanmak ve her koşulda sahadan başımız dik çıkmak istiyoruz." dedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:21
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: Her koşulda sahadan başımız dik çıkmak istiyoruz

SEVİLLA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımı ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın oynanacağı Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Avcı, "Şampiyonlar Ligi'ne kalma fırsatını sonuna kadar kullanmak ve her koşulda sahadan başımız dik çıkmak istiyoruz." dedi.

İstanbul'daki ilk maçta iyi oynamalarına rağmen küçük detaylar nedeniyle 2-1 yenildiklerini belirten Avcı, "Yarın yeni bir gün ve 0-0 başlayacağımız yeni bir maç. Yakaladığımız fırsatı saha içinde sonuna kadar kulanmak, şansımızı son düdüğe kadar zorlamak istiyoruz ve şansımız olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in Avrupa'da yeni bir takım olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali olduğunu vurgulayan Avcı, "Medipol Başakşehir olarak her yıl Avrupa turnuvalarında olmak istiyoruz. Avrupa Ligi'ni garantilesek de Şampiyonlar Ligi bizim en büyük hayalimiz. Yakaladığı fırsatı sonuna kadar zorlayan ve sahadan başı dik çıkacak bir takım olacağımızı umuyorum." açıklamasında bulundu.

Volkan: Umarım Şampiyonlar Ligi'ne kalan taraf biz oluruz

Abdullah Avcı'yla birlikte basın toplantısına katılan turuncu-lacivertli kaleci Volkan Babacan ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan taraf olmak istediklerini ifade etti.

İlk maçı iyi mücadelelerine rağmen 2-1 kaybettiklerini kaydeden Volkan Babacan, "İlk maçta takım disiplinimizi hiç kaybetmedik. Yarın aklımızı, hırsımızı ve özellikle enerjimizi maç boyunca sahaya yansıtacağız. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne kalan taraf biz oluruz. Kulüp olarak Avrupa'da tecrübesiz olsak da bu turnuvalarda oynama tecrübesi yüksek futbolculardan kurulu bir takımız. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Muhabir: Şenhan Bolelli

Son Güncelleme: 21.08.2017 23:14
Anahtar Kelimeler:
Abdullah AvcıFutbolMedipol BaşakşehirPlay-off TuruSevillaSporUEFA Şampiyonlar LigiVolkan Babacan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın sermaye artırımından nakit girişi 87,2 milyon lira
Galatasaray'ın sermaye artırımından nakit girişi 87,2 milyon lira
Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Beşiktaş Kulübü'nden Gomez açıklaması
Beşiktaş Kulübü'nden Gomez açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim