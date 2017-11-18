Medipol Başakşehir zirveye ortak oldu

İSTANBUL
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşma, turuncu-lacivertli ekibin 5-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Galibiyetle puanını 26'ya taşıyan Medipol Başakşehir, Galatasaray'la puanını eşitleyerek zirveye ortak oldu.
10. dakikada Ndiaye'nin uzun pasında sol çaprazda topu kontrol eden Gomis'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
14. dakikada çalımlarla Galatasaray ceza sahasına giren Adebayor'un ayağından açtığı topa, kaleci Muslera müdahale etti. Uruguaylı kaleciden seken topu, savunma uzaklaştırdı.
25. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Visca'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Attamah kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
32. dakikada Mariano'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gomis, meşin yuvarlığı altıpasın sağ çaprazında bulunan Eren Derdiyok'a bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Volkan Babacan topu direğin dibinde kontrol ederek gole izin vermedi.
Medipol Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
55. dakikada Galatasaray, Gomis'in golüyle skoru 2-1'e getirdi.
58. dakikada Medipol Başakşehir, Adebayor'un golüyle farkı tekrar ikiye çıkardı: 3-1.
76. dakikada Adebayor'un penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi: 4-1
89. dakikada Başakşehir, Kerim Frei'nin golüyle farkı 4'e çıkardı: 5-1
Medipol Başakşehir, sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Muhabir: Ercan Çakar